Tav, nuovi presidi in Valle di Susa

E' ricominciata questa mattina la mobilitazione dei No Tav contro la realizzazione della linea Torino-Lione. Diversi gruppi di militanti si sono radunati in due punti diversi nei pressi dell'area della Maddalena di Chiomonte, recintata e presidiata dalle forze dell'ordine, su cui sorge il cantiere per il tunnel preliminare della ferrovia.



Gli attivisti si sono riuniti al cancello della centrale elettrica di Chiomonte e, sul fronte opposto, in Valle Clarea, e stanno attendendo l'arrivo dei primi camion della Cmc, la ditta di Ravenna incaricata di svolgere gli scavi. E' probabile che i mezzi, per evitare problemi di ordine pubblico, vengano fatti passare dal varco dell'autostrada Torino-Bardonecchia, subito oltre una galleria, difficilmente accessibile dai manifestanti. Il primo raduno, quello della zona di Chiomonte, si era formato già ieri. Nella notte alcuni No Tav si sono avvicinati al cantiere percorrendo i sentieri che attraversano le vigne dell'Avanà. Le forze dell'ordine hanno mantenuto il controllo della situazione.