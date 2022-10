Cr Fossano: nel 2011 crescono utili, impieghi e raccolta

(Adnkronos) - Raccolta diretta superiore a 1,1 mld di euro, in crescita dell'1,53%, impeghi a 1 mld a +6,53%, utile netto a 5,6 mln, in crescita dell'11,82%. Sono i principali risultati del bilancio 2011 della Cassa di Risparmio di Fossano approvati dall' assemblea dei soci che ha anche deciso la distribuzione all'omonima Fondazione di un dividendo complessivo di oltre 2,5 mln di euro, in aumento del 3,70%. L'assemblea ha quindi nominato il nuovo cda che nella successiva riunione ha confermato alla presidenza della banca Beppe Ghisolfi e alla vice presidenza Luigi Grosso. "La banca si conferma solida ed efficiente con indici in costante ascesa nell'interesse del territorio e della comunità", sottolineano Antonio Miglio, presidente della Fondazione Cr Fossano, Giuseppe Ghisolfi e Gianfranco Mondino, rispettivamente presidente e dg della Cassa ricordando che i risultati raggiunti consentono all'istituto di classificarsi, secondo la rivista Banca Finanza, prima in Piemonte nel settore di propria competenza.