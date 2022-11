Torino, vescovo e sindaco insieme per “emergenza casa”

(AGI) - Mettere l'alloggio sfitto a disposizione delle persone più vulnerabili, chiaramente a costi contenuti". E' questo il senso dell'iniziativa "Mai più sfitti", lanciata, oggi, dall'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia e dal sindaco Piero Fassino. Nel capoluogo piemontese, secondo i dati dell'"Osservatorio della condizione abitativa", sono 442.321 i nuclei familiari e 499.617 le unità abitative, con una differenza di 55mila unità abitative, stimate come “non occupate”. Di fronte a queste cifre si registra una crescente presenza di famiglie in difficoltà, che non riescono più a onorare i pagamenti dell'affitto o del mutuo e che si vedono recapitare l'ingiunzione di sfratto e la conseguente esecuzione. "Penso - ha detto monsignor Nosiglia - alle 3.500 procedure di sfratto iniziate nel corso del 2011 nella sola città di Torino, il 95% delle quali a causa di morosità".

Da qui è nata l'idea, ha sottolineato ancora l'arcivescovo di Torino, "di chiedere ai cittadini torinesi e a quelli che abitano nei comuni della prima cintura di mettere a disposizione gli alloggi sfitti a prezzi contenuti. Non chiediamo ai torinesi un salto nel buio, ne' un atteggiamento un po' pietistico e moraleggiante. Mettiamo a disposizione strumenti in grado di fare da accompagnamento a proprietari ed inquilini, capaci di mettere a disposizione coperture e sgravi". "La casa - ha spiegato il sindaco Piero Fassino - è probabilmente oggi il bene su cui si manifestano di più le criticità, sia per la dinamica degli affitti, sia per le condizioni di insicurezza, che determinano in molte famiglie contrazione di reddito e risorse".

"A Torino - ha detto ancora - c’è la possibilità di fornire un'abitazione ad ogni nucleo familiare, c'e' un polmone significativo di alloggi sfitti, che può sopperire alle criticità dell'attuale momento. Mi auguro che l'appello dell'arcivescovo sia accolto e noi faremo di tutto per sostenerlo".