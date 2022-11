De Tomaso: operaio si incatena a cancello casa Rossignolo

(ANSA) - TORINO, 16 APR - Un operaio della De Tomaso si è incatenato da questa mattina al cancello di casa di Gian Mario Rossignolo, il finanziere che ha acquistato l'azienda, per chiedergli chiarezza sul piano industriale. ''Così non possiamo più andare avanti, c’è da impazzire, ci devono dire qualcosa sul nostro futuro, ma quello vero, non sulla carta, perché' di carte ne hanno già presentate tante'', ha detto l'operaio, Giacomo Riccaldone, da novembre privo di stipendio come altri suoi 70 colleghi, con tre figli e moglie a carico.