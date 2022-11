Il voto disgiunto del maresciallo

Sciaudone, candidato nella lista Pdl di Alessandria, scrive sul suo santino che è possibile votare per un sindaco di un'altra coalizione. Mandando Fabbio in bestia che ne chiede la testa

I bene informati raccontano di un Piercarlo Fabbio cianotico che compulsivamente ha surriscaldato il cellulare chiamando tutti i maggiorenti locali e regionali, arrivando pure alla coppia Bondi-Repetti , per chiedere conto dell’affronto subito: un candidato della lista “Pdl-Fabbio sindaco” sul suo santino elettorale ha scritto che è possibile dare la preferenza a lui votando anche un candidato sindaco differente. Nulla da eccepire sul piano normativo: la legge lo prevede. Ma Maurizio Sciaudone, ex maresciallo dell’esercito, consigliere comunale uscente e uomo proveniente dalle file di An, per il sindaco ha osato l’inosabile.

Scartata l’ipotesi di rinchiuderlo nella cella dove venne tenuto in catene il patriota Andrea Vochieri, nella fortezza della Cittadella che, da militare, Sciaudone ha curato per anni come una sua creatura, Fabbio ha strepitato al telefono e di persona con tutti coloro che incontrava sulla sua strada. E Sciaudone? Pare non abbia battuto ciglio. Del resto non più tardi di qualche settimana addietro aveva affidato ai giornali locali una lunga lettera che si apriva così: “ Nonostante faccia parte della maggioranza in Consiglio Comunale, mi sento in dovere di esprimere dissenso verso il modo in cui vengono affrontati problemi importanti per la nostra città. E sono costretto a farlo ancora pubblicamente, visto che nelle sedi appropriate l'attenzione è quasi nulla…”. Adesso l’attenzione negata è diventata un’ossessione per il ricandidato sindaco. Al quale i santini del maresciallo hanno fatto l’effetto di una Santabarbara esplosa sotto il sedere.