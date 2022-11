Sanità: Balduzzi, rete emergenza Piemonte è punto di riferimento

(Adnkronos) – “La rete dell'emergenza in Piemonte è punto di riferimento anche per le altre regioni italiane”.Lo ha sottolineato il ministro della Sanità, Renato Balduzzi, intervenuto oggi al convegno “Emergenza: quale medico e quale modello organizzativo” promosso da Cimo e Asmd. “Il Piemonte - ha spiegato il ministro - è una delle Regioni che più a preso sul serio la riforma del '92 costruendo un sistema che forse attende ancora di arrivare a compimento, ma che comunque per l'organizzazione delle centrali operative così dettagliate, è un modello”. Quanto alla continuità dell'assistenza da territorio ad ospedale, il ministro ha rilevato che “nelle diverse regioni si stanno facendo diverse sperimentazioni e forse è arrivato il momento di mettere un punto fermo e dare qualche indicazione nazionale che sia condivisa da tutti, per esempio mettere insieme la ristrutturazione della medicina generale con il sistema delle reti di emergenza”. “Ogni elemento deve funzionare - ha proseguito Balduzzi - e perché non vi sia un iper afflusso al pronto soccorso occorre che ci sia una medicina territoriale capace di rispondere a molte delle richieste. Questo, però - ha concluso - ovviamente non basta perché occorre anche strutturare all'interno dell'ospedale il rapporto tra emergenza e reparti in modo che dopo un ricovero non ci siano compartimenti stagni né blocchi''.