Imu: Fassino, importo resti ai Comuni

(Adnkronos) - E' stata giusta la decisione di reintrodurre la tassa sulla casa ma "l'Imu non può essere organizzata come ci viene proposta oggi". A sostenerlo è Piero Fassino, primo cittadino di Torino, intervenendo questo pomeriggio all'Enviroment Park alla prima conferenza nazionale sulla casa organizzata dal Partito democratico nel capoluogo piemontese. Secondo Fassino infatti il meccanismo proposto, che prevede per i Comuni un 80 per cento di quello che incassavano con l'Ici, è "non solo insufficiente" spiega, ma se ci fosse un'ulteriore rateizzazione sarebbe, per le casse dei Comuni "insostenibile". Per il sindaco, che fa sua la proposta dell'Anci, l'intero importo, o quasi, dovrebbe andare ai Comuni per le politiche per la casa. Sul tema della casa il primo cittadino ha poi sollecitato il partito: "se è una priorità credo che il Pd debba fare su questo una battaglia politica".