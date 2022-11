Train de vie

L’intraprendete segretario provinciale del Prc Ezio Locatelli, chiamato da Paolo Ferrero da quel di Bergamo per risollevare il partito sotto la Mole, è già in difficoltà.

In pochi mesi Locatelli ha cercato, dopo il periodo di calma piatta della gestione precedente, di ridestare militanti stanchi e sfiduciati con azioni gridate e eclatanti tipo l’ammanettamento ai cancelli Fiat o posizioni alla Perino sulla Tav. L’esuberanza e l’eccessivo personalismo stanno però infastidendo compagni di partito e, soprattutto, i cugini del Comunisti Italiani. La questione del sindaco di Giaglione ha fatto scoppiare il bubbone. Il mancato rinnovo della tessera al primo cittadino Ezio Paini, reo di aver proceduto ad accertamenti su una baracca No Tav costruita illegalmente, ha fatto trasalire parte del partito e anche la stessa sponsorizzazione di Ferrero inizia a traballare. E’ già pronto il biglietto di solo ritorno?

Sembra avere invece un abbonamento “formula” tutto incluso Ugo Mattei, vero e proprio presenzialista della politica piemontese. Lo scapigliato professore di diritto, che oggi presenta il mitico "Soggetto Politico Nuovo" al Sereno Regis, è ormai ovunque: referendum sull’acqua, Tav, beni comuni, asili nido, manifesto della cultura e chi più ne ha più ne metta. Per il 2013 ha prenotato un biglietto per Roma, ma è difficile capire chi lo farà salire sulla propria carrozza.

Su un binario morto è finita la carriera politica di Antonio Ferrentino, scaricato anche da Nichi Vendola nel recente tour elettorale in Piemonte. Nel 2005 era a capo della rivolta valligiana, poi solo sconfitte: niente Parlamento nel 2006 (per scelta), niente vittoria al congresso di SeL. Gli rimane la carica in Provincia, anche se è su una tratta a scartamento ridotto, ramo secco da tagliare.