Sinistra in Mercedes verso Bruxelles

A luglio scade il suo incarico di presidente delle Regioni europee, ma la Bresso non intende affatto andare in pensione. Sta lavorando alacremente per ottenere la candidatura nel 2014

ZARINA Mercedes Bresso

Ha perso la poltrona di piazza Castello, ma non certo il cipiglio decisionista che l’ha consegnata alle cronache politiche come la “Zarina”. Mercedes Bresso non ha perso neppure un minuto a moccicare sulla sconfitta ed ora mentre in molti si agitano per strappare un salvacondotto li faccia uscire dalle secche regionali (leggi: un seggio parlamentare), lei guarda lontano, non alle elezioni politiche del prossimo anno bensì all’appuntamento europeo del 2014. D’altronde la Bresso in Europa è di casa: prima, seppur per pochi mesi, da europarlamentare, oggi da presidente del Comitato delle Regioni. E in Europa vuole rimanerci, per questo ha ripreso con grande lena a tessere i rapporti con il Pd, un partito che, soprattutto a livello locale, non l’ha mai molto amata.

Insomma, la zarina se è stata costretta ad abdicare dal trono regionale dalla sorte avversa (e da qualche errore, che ora sommessamente ammette) non ha alcuna intenzione di ritirarsi a vita privata, neppure nel buen retiro parigino, che pure adora. Lo ha fatto capire sabato scorso prendendo parte all’iniziativa promossa dall’area ex diessina capitanata da Guglielmo Epifani e Pietro Folena, per “dire qualcosa di sinistra” nel Pd. E la risposta della platea, a quanto riferiscono numerosi partecipanti, è stata lusinghiera, riconoscendole cultura, esperienza politica e tigna da vendere. Una cosa è certa, alla scadenza dell’incarico europeo, previsto a luglio in coincidenza con il suo sessantottesimo compleanno, non andrà in pensione.