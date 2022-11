Auto: Fiat a marzo a quota 5,4% in Europa

(Adnkronos) - Lo scorso mese di marzo Fiat-Chrysler ha immatricolato, nell'Europa dei 27 più le nazioni aderenti all'Efta, 81.500 vetture per una quota del 5,4%. Il risultato, tuttavia, spiega una nota del gruppo, è stato condizionato dallo sciopero dei servizi di autotrasporto vetture in Italia che ha comportato la chiusura momentanea degli stabilimenti con conseguenti ritardi nelle consegne delle vetture ai clienti e la perdita di circa 12 mila le immatricolazioni perse sul mercato europeo, che verranno parzialmente recuperate nei prossimi mesi. Nei primi tre mesi del 2012 le vetture registrate sono quasi 217.500 e la quota è del 6,3 per cento. Risultati positivi giungono per Fiat-Chrysler dal Regno Unito - dove in marzo le vendite sono aumentate dello 0,9% e nel progressivo annuo del 4,1% e dalla Germania, dove i volumi sono cresciuti dello 0,2% e nel primo trimestre aumentano dell'1,1%.