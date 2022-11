Lavoro: Uil Piemonte, cresce richiesta ammortizzatori +7,1% a marzo

(Adnkronos) - Cresce in Piemonte la domanda di ammortizzatori sociali. Secondo il rapporto sulla Cig reso noto dalla Uil, a marzo nella regione la richiesta ha registrato un incremento del 7,1% rispetto al mese precedente. Le ore di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, autorizzate in Piemonte nel mese di marzo, ammontano a 9.793.751 (-15,9% cig, +7,9% cigs e +123,3% deroga). E' aumentato, di conseguenza, rileva il rapporto, il numero dei potenziali cassaintegrati piemontesi che da 53.779 di febbraio 2012 salgono a 57.611 (+3.832) di marzo. Inoltre, la domanda di ammortizzatori sociali nelle province piemontesi, nel mese di marzo 2012, rispetto al mese precedente, delinea un andamento molto diversificato: Cuneo +506,2%, Verbania +253%, Asti +53,4 %, Alessandria +28,1, Vercelli +15%, Novara -11,7%, Torino -16,1%, %, Biella -18,4 %.

"I dati relativi alle richieste di ore di cassa integrazione nel mese di marzo - sottolinea il segretario piemontese della Uil, Gianni Cortese - confermano che il Paese e la nostra Regione vivono da mesi una condizione di recessione economica preoccupante, attenuata solo dalle esportazioni delle aziende in grado di competere a livello internazionale. Il calo dei consumi interni e la mancanza di reali politiche di investimenti per la crescita, al netto degli stucchevoli annunci, determinano un profondo disagio del lavoro, con un impatto violento, in particolare, sulle piccole imprese di tutti i settori, che continuano a ricorrere massicciamente alla cassa in deroga". "Il sindacato - aggiunge - nei prossimi giorni, sarà chiamato ad assumere iniziative affinché' la politica affronti realmente i temi del rilancio economico del Paese e della riduzione della pressione fiscale sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, da finanziare con le risorse recuperate dalla lotta all'evasione fiscale e con interventi sulla spesa pubblica improduttiva", conclude Cortese.