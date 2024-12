Amministrative: Buquicchio (Idv), risultati non esaltanti, serve riflessione

“L'Italia dei Valori si conferma tra le forze principali del centrosinistra tuttavia non raccoglie risultati esaltanti in Provincia di Torino e nel resto della regione. Si rende opportuno avviare una seria riflessione sui metodi adottati nella selezione della classe dirigente con l'obiettivo di evitare gli errori commessi in passato che non ci hanno consentito di raccogliere maggiori consensi. Solo attraverso un serio confronto democratico è possibile rilanciare la proposta politica dell'Italia dei Valori, un confronto che non si deve però basare sulla logica delle tessere o dei voti clientelari. Le vittorie di De Magistris ieri a Napoli ed Orlando oggi a Palermo sono affermazioni personali di indubbia autorevolezza che devono indurre chi si riconosce nel nostro partito ad una riflessione sul progetto politico anche nell'ottica delle alleanze con le altre forze del centro sinistra. Occorre agire subito per presentare una altrettanto autorevole alternativa per il governo del paese”. E' quanto afferma Andrea Buquicchio, capogruppo IdV in consiglio regionale, in merito all'esito delle elezioni amministrative.

“Nell'immediato occorre lavorare per vincere anche al secondo turno– aggiunge Buquicchio –un banco di prova particolarmente importante è rappresentato dal ballottaggio nel Comune di Chivasso, dove da ormai un anno i cittadini sono senza amministrazione”.