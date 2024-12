Energie rinnovabili: Regione invoca sostegno dal governo

“Le Regioni auspicano una soluzione positiva per la discussione sugli incentivi per le energie rinnovabili". Massimo Giordano, assessore all'energia della regione Piemonte e coordinatore degli enti nella conferenza unificata Stato-Regioni che, giovedì a Roma, discuterà sul testo dei decreti proposti dal Governo in materia, sottolinea la necessità che "la green economy sia adeguatamente ed incondizionatamente sostenuta da una efficace e puntuale politica industriale. In questo modo potremo far nascere una vera filiera economica di settore".

Per Giordano "bisogna andare nella direzione della sburocratizzazione dell'accesso al registro degli impianti trovando un'equa soglia di ingresso". Ed ancora "diventa opportuno reintrodurre la premialità, che era prevista per la riqualificazione ambientale degli edifici pubblici, consistente nell'eliminazione dei tetti in amianto e la riconversione dei sistemi di produzione di energia in termini di rinnovabili".