Seconda battuta di caccia a Palazzo Lascaris

Manca il numero legale in Consiglio, salta la seduta pomeridiana. La rivolta del Pdl per il mancato licenziamento da parte della giunta del disegno di legge sul riordino del Csi. Giordano: "Pretestuoso"

Dopo la caccia il Csi. Prosegue la guerriglia d’aula innescata dai sette “dissidenti” del Pdl diventata in un pugno di ore linea comune di tutto il gruppo azzurro di Palazzo Lascaris. Ad aprire la nuova faglia tra l’esecutivo e il principale partito della coalizione è stata la mancata approvazione da parte della giunta del disegno di legge di riordino del Csi, un impegno che si era assunto pubblicamente l’assessore Massimo Giordano la scorsa settimana, nel corso della riunione di maggioranza. A fronte di quella promessa il Pdl aveva infatti ritirato l'emendamento alla finanziaria che imponeva il percorso di riforma. Nel frattempo, a quanto sembra, le cose sono cambiate se è vero che ieri nel corso di un summit tra il governatore Roberto Cota, il sindaco di Torino Piero Fassino e il presidente della Provincia Antonio Saitta, soci del consorzio, avrebbero concordato su una linea più soft. Da qui lo stop di oggi.

Il tema del riassetto del Consorzio informatico regionale, a partire dalla modifica della sua natura giuridica, è da tempo uno dei cavalli di battaglia del gruppo pidiellino che ritiene la riforma di uno dei principali enti strumentali della Regione tassello fondamentale del processo di riorganizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche ed elemento strategico per il disegno delle politiche dell’Ict. A fronte del disatteso impegno, pare assunto per ripicca dallo stesso presidente Cota a seguito della bocciatura degli ordini del giorno sulla caccia, la decisione di far mancare il numero legale. Per Giordano si tratta di una tempesta in un bicchier d'acqua: «da sempre la prassi prevede che il testo dei ddl vengano presentati in giunta e approvati nella seduta succesiva».

La situazione richiede un intervento di Cota, come spiega in una nota il capogruppo Pd Aldo Reschigna: «E’ tempo che il presidente Cota prenda atto della situazione. In queste condizioni come si può pensare di affrontare il lungo e delicato dibattito sul bilancio? Il Piemonte ha bisogno di un governo serio, non di una compagine pronta a litigare su ogni argomento, con un presidente che piuttosto che riconoscere il suo fallimento è disposto a tenere la testa sotto la sabbia».

Si riprende domani. E il bilancio attende.