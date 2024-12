Indesit: appello di Merlo (Pd) all’azienda

Di fronte all’annunciata chiusura dello stabilimento Indesit di None (Torino), il parlamentare Pd Giorgio Merlo ha diffuso un appello al gruppo dirigente della multinazionale: “Alla vigilia dell’inizio delle trattative tra i sindacati e l’azienda per il futuro dello stabilimento di None, il gruppo dirigente di Indesit Company non può limitarsi ad auspicare la chiusura della fabbrica torinese che conta quasi 400 dipendenti – scrive il deputato democratico -. Se è vero, com’è vero, che il gruppo è solido e in salute e che il marchio produttivo continua ad essere fortemente gettonato in Europa e nel mondo, sarebbe un’operazione irresponsabile e grave abbandonare al proprio destino uno stabilimento come quello di None. Già nel recente passato il management del Gruppo Indesit company ha risolto situazioni complesse e difficili come quella di Brembate nel bergamasco. Ora, alla vigilia della trattativa per None, l’unico elemento che va scongiurato è la chiusura selvaggia del presidio torinese. Una decisione, questa, che sarebbe nuovamente devastante per centinaia di famiglie e per il futuro di un intero territorio”.