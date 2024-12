'Ndrangheta: Comune e Provincia Torino parti civili in processo Minotauro

Comune e Provincia di Torino si costituiranno parte civile nel processo Minotauro. Lo hanno annunciato oggi, nella seduta della Commissione speciale di promozione della cultura della legalità e del contrasto dei fenomeni mafiosi, presieduta da Roberto Tricarico, il vicesindaco Tom Dealessandri e il presidente del Consiglio provinciale Sergio Bisacca. I due Enti hanno dato mandato alle rispettive avvocature di valutare i tempi e le modalità più opportune. Nell'esprimere soddisfazione per la decisione presa, il presidente Tricarico ha ricordato che ''la volontà espressa oggi dalla Giunta municipale conferma un'intenzione che era già stata manifestata all’unanimità da parte di tutte le forze politiche presenti nella Commissione''. Oggi, intanto, nella seduta è intervenuto anche Luciano Violante, già presidente della Commissione parlamentare Antimafia che ha ricordato come ''oggi c’è un forte trasferimento della Mafia dalle aree tradizionali del Sud Italia e c’è un tentativo di scambio con la politica. Occorre garantire serenità al tessuto produttivo della città e fare formazione alla legalità. Ormai dal 1994 in media in Italia vengono arrestati 4 importanti boss ogni mese, ma c’è una grande capacità di ricambio dei quadri dirigenziali. E' quindi indispensabile riprendere il tema della fiducia dei cittadini in una società retta da regole ed educare gli studenti alla cittadinanza''.