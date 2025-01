Morto l’ex assessore Antonio D’Ambrosio

Si spento alle 17.45 di oggi, martedì 8 maggio, Antonio D'Ambrosio, ex assessore regionale alla sanità ed ex sindaco di Montanaro. Era ricoverato, per problemi cardiaci, dal giorno di Pasqua alle Molinette. Lascia la moglie e due figlie. Esponente di punta dell'Msi poi di Alleanza Nazionale alle ultime elezioni regionali non era stato rieletto.

Nato nel 1940 in provincia di Salerno, nel '72 si era trasferito in provincia di Torino come medico di base. Nel 1988 era diventato dirigente provinciale dell'Msi e nel '95 membro dell'assemblea nazionale di An. Eletto per la prima volta in consiglio regionale nel '95 era stato diverse volte assessore. Ricandidato alle regionali del 2005 era risultato primo dei non eletti ed era subentrato nel giugno 2008 in Consiglio regionale ad Agostino Ghiglia dimissionario perché eletto deputato. Da tempo soffriva di cuore.