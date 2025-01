Il premio al video di famiglia

La concorrente di una manifestazione indetta dalla Regione per la miglior pellicola sulla Costituzione è la consorte del dirigente del settore che organizza la kermesse. E lei si piazza sul podio

L’Italia è una Repubblica fondata sulla famiglia, nella quale affetti ed effetti spesso si mescolano attivando un perverso circolo vizioso. Non sempre famiglia e interessi sono alla base di grandi affari, a volte nascondono piccoli cabotaggi di natura minore, ma comunque degni di censura.

Stamani, per esempio, nella sala Viglione del Consiglio Regionale del Piemonte, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei migliori video realizzati dalle scuole piemontesi sulla Costituzione italiana. Una iniziativa promossa dal Consiglio regionale, attraverso il suo Comitato Resistenza e Costituzione, e dalla direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte. Celebranti il presidente di Palazzo Lascaris Valerio Cattaneo (Pdl) e il suo vice Roberto Placido (Pd). Organizzazione in capo al settore Organismi Consultivi e Osservatori di Palazzo Lascaris, il cui dirigente è Cosimo Poppa.

E indovinate chi ottiene il secondo posto nella graduatoria dei migliori video? Paola Ponte, docente dell’istituto Francesco Gonin di Giaveno, coordinatrice dell'opera sull'articolo 4, ma soprattutto consorte di Poppa con il quale divide lo stesso tetto proprio nella città della Valsangone. Inutile dire che la giuria avrà certamente scelto i migliori prodotti, senza condizionamenti di sorta, ma a nessuno risulta questa situazione quantomeno inopportuna, tanto più che nella manifestazione di questa mattina sarà proprio Poppa a fare gli onori di casa? Sia come sia, per la Ponte si prospetta un bel viaggio con i suoi meritevoli studenti in quel di Roma. Viva l’Italia.