Torino taglia anche l ’ aria (condizionata)

Missiva del city manager comunale Vaciago: "In estate gli impianti restino spenti". Dipendenti sul piede di guerra. Sbriglio (Idv): "Quando inizieremo a risparmiare sul suo stipendio?"

Gli 11mila impiegati del Comune di Torino fanno gli scongiuri e già si stanno attrezzando per una danza della pioggia collettiva. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata stamane la lettera del city manager Cesare Vaciago. “Si scrive in relazione alle note difficoltà economiche del Comune […]. A tal fine è necessario che l’attivazione degli impianti di condizionamento centralizzati e dei condizionatori portatili sia esclusa per tutta la prossima stagione estiva”. Insomma, a Palazzo Civico si risparmia anche sull’aria condizionata.

E all’improvviso sul direttore generale “cala il gelo”. E guai a trasgredire: le norme sono perentorie, come viene riportato espressamente dalla missiva: “Si raccomanda la scrupolosa osservanza di tale disposizione, in relazione alla cui ottemperanza saranno disposti controlli a campione”. I dipendenti hanno un diavolo per capello e sono già pronti ad affogare il numero uno della macchina comunale sotto un nubifragio di critiche e vertenze. Non è ancora chiaro se tale disposizione vale anche per i consiglieri comunali, per regolamento tenuti alla giacca e cravatta: «Se così fosse mi presento in bermuda e t-shirt» scherza amaramente il capogruppo di Sel Michele Curto, mentre il suo omologo dipietrista Giuseppe Sbriglio lancia saette contro Vaciago: «Ma quando inizieremo a risparmiare sul suo stipendio da nababbo?».