Amministrative: Cota, in Piemonte modello leghista amministratori funziona

"Sicuramente questo è un momento molto difficile. Siamo degli scalatori, certamente la salita era molto difficile: oggi si riparte". Lo ha detto il governatore leghista del Piemonte, Roberto Cota, a proposito delle performance del Carroccio alle ultime amministrative in Piemonte, a margine della dimostrazione del progetto Steps, Sistemi e tecnologie per l'esplorazione spaziale. "I risultati in Piemonte - ha spiegato - hanno tenuto conto anche delle dinamiche territoriali. Ad esempio abbiamo il modello leghista della Valsesia, che forse non è stato adeguatamente analizzato, dove abbiamo tenuto, con risultati incredibili, amministrazioni che governiamo da più di vent'anni". Secondo il governatore questo significa "che il modello dei nostri amministratori locali anche in Piemonte, funziona".