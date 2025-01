Minotauro: Idv, anche Regione parte civile

“Anche la Regione deve costituirsi parte civile al processo Minotauro sulle infiltrazioni mafiose in Piemonte” Lo chiede Andrea Buquicchio, capogruppo IdV in Consiglio regionale, in merito all'ordine del giorno presentato affinché l'ente si costituisca parte civile al processo Minotauro. “Se le responsabilità degli imputati saranno confermate, i cittadini piemontesi dovranno ottenere un adeguato risarcimento perché in più di un'occasione hanno visto il nome della loro regione e della loro terra associato a quello della 'ndrangheta. In questo momento storico è doveroso che tutte le Istituzioni facciano sentire la propria voce, in ogni sede, condannando fermamente le possibili collusioni tra malavita organizzata e politica. Ho provveduto a presentare un ordine del giorno con l'obiettivo di invitare il Consiglio regionale a dare mandato ai propri legali per la costituzione di parte civile. Gli eventuali risarcimenti dovranno essere investiti in progetti di promozione della legalità rivolti ai più giovani”.