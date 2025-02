Firme false: “Giovine è colpevole”

Chiesta la conferma della condanna inflitta in primo grado al consigliere regionale dei Pensionati e a suo padre. “È la terza volta che viene commesso il reato”. Appello a Napolitano

RECIDIVO Michele Giovine

Il procuratore generale, Vittorio Corsi, ha chiesto la conferma della condanna di primo grado per Michele Giovine e per suo padre Carlo, accusati di aver falsificato alcune firme della lista “Pensionati per Cota” alle elezioni regionali del 2010. Il processo di appello si è aperto oggi a Torino davanti al collegio presieduto dal giudice, Alberto Oggè.

In primo grado Michele Giovine era stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione mentre il padre Carlo a due anni e due mesi. Questa mattina nell’aula del Palazzo di Giustizia torinese c'era anche Mercedes Bresso, ex governatore del Piemonte, parte civile nel procedimento. La lista dei Giovine prese 27mila voti mentre la differenza tra Bresso e Cota, alla fine dei conteggi, risultò di 9mila voti a favore dell'attuale presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota.

Secondo il pg Corsi per Giovine «va considerata la recidiva di fatto, anche se non c’è formalmente - ha spiegato - perché è la terza volta: il primo episodio andò prescritto mentre il secondo si è concluso di un’oblazione». «Non si tratta di un falso innocuo - ha aggiunto – perché altrimenti tutti i falsi sarebbero innocui, compresa la laurea di Bossi junior. Qui - ha sottolineato - la prova del falso è granitica e quella del dolo anche». Parti civili nel procedimento, oltre a Bresso, anche Radicali, Verdi, lista Insieme per Bresso e Luigina Staunuovo Polacco per la lista Pensionati e Invalidi.

Sul “caso Giovine” i Radicali hanno inviato una lettera aperta al capo dello Stato, Giorgio Napolitano: «A oltre due anni dal voto – scrivono nella missiva - non è ancora possibile sapere se la vittoria di misura della maggioranza guidata dal presidente Cota è legittima o viziata da gravi irregolarità dovute alla presentazione di una lista con la falsificazione di quasi tutte le firme dei candidati al Consiglio regionale». Ricordando che già nei giorni successivi alla proclamazione dei risultati i Radicali avevano denunciato che la lista «era viziata da firme false», e che il processo di primo grado si è concluso con la condanna del consigliere regionale e del padre, nella lettera si chiede l’intervento di Napolitano «in qualità di supremo garante della Costituzione e della legalità istituzionale affinché la vicenda si risolva». Per Igor Boni, presidente dell’associazione Adelaide Aglietta «è un gesto estremo di non violenza per chiedere che intervenga su una questione di cui a distanza di due anni ancora si vede la parola fine. Da garantisti quali siamo attendiamo l'ultimo atto del processo, ma non è possibile che un processo elettorale ancora non si sia concluso e pensiamo che sia nel mandato costituzionale del presidente della Repubblica dire una parola sulla vicenda».