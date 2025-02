Approvato odg sul terrorismo. Lega: “Massima attenzione”

Oggi è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno unitario del Consiglio, che ha tra i primi firmatari il Presidente del Gruppo regionale della Lega Nord Mario Carossa, di condanna dell’attentato all’alto dirigente della Ansaldo, Roberto Adinolfi. Nel documento si chiede al Governo di mantenere altissima la guardia su quella che appare come “una preoccupante escalation di violenza che ricorda drammatici eventi passati ponendo massima attenzione a tutti gli ambienti che oggi sono soggetti a forti esasperazioni sociali”.



“L’esecuzione dell’attentato – ha detto Carossa – ricorda in modo impressionante e raccapricciante ciò che accadde negli anni ’70. Su di un sito che notoriamente contiene “contributi” di centri sociali e antagonisti, è comparsa anche una lettera che mette i brividi per come richiama toni e concetti di quelle terroristiche degli anni ’70, in cui non solo si fa esplicito riferimento a ciò che è accaduto a Genova ma anche all’attentato al consigliere comunale Alberto Musy. Ebbene, questi sono segnali fortissimi, che non possono essere sottovalutati. Perché non dobbiamo pensare che quegli anni bui e terribili in cui la città di Torino venne definita, insieme proprio a Genova e a Milano, come uno dei vertici del il “triangolo di piombo”, possano ripresentarsi. Le tensioni sociali, legate agli ambienti della grande industria, e le difficoltà socio-economiche proprie di periodi difficili come quelli che viviamo anche oggi, hanno generato un’escalation di violenza divenuta incontrollabile. Mentre inviamo alla famiglia del dirigente colpito tutta la nostra solidarietà, al Governo romano domandiamo dunque di mantenere alta la vigilanza, perché in questi momenti sottovalutare di certi segnali potrebbe innescare derive difficilmente controllabili”.



“Stigmatizzo infine il comportamento dei Consiglieri del Gruppo Cinque Stelle – ha concluso Carossa – i quali al momento del voto del documento unitario hanno tolto la scheda per non comparire tra i partecipanti alla votazione”.