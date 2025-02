L’azzardo va in bici (del Comune)

Palazzo Civico pronuove grandi campagne per contrastare la diffusione di slot machine, poi si fa sponsorizzare il bike sharing dalla Sisal Wincity. Solita storia: penunia non olet

Siamo contro il gioco d’azzardo, anzi no. Qual è la posizione del Comune di Torino rispetto a scommesse, lotterie e surrogati di ogni genere? Di certo non è particolarmente chiara e univoca. Solo lo scorso dicembre l’assemblea cittadina aveva approvato una mozione volta proprio a contrastare la diffusione del gioco d’azzardo. Ma ai propositi, a quanto pare, non hanno fatto seguito i fatti, anzi si è agito in direzione opposta. Il tema è stato discusso stamani in commissione, quando è emerso che la Sisal Wincity, il colosso dell’eat-drink-play (ovvero mangi, bevi, giochi), è sponsor del servizio di bike sharing della città.

«E, come per un caso, è stata prevista una stazione del servizio proprio a pochi passi dal grande centro Sisal Wincity di via Livorno» denuncia Angelo D’Amico, consigliere del Pdl, che ha sollevato la questione in Sala Rossa. E ancora: «Ad oggi non è neanche chiaro se tale convenzione sia stata ottenuta tramite bando o attraverso un contratto diretto con il Comune». In attesa di chiarimenti dall’assessore Enzo Lavolta. Prossime puntate.