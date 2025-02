Sant’Intesa Chiamparino-Fiat

Primo atto da presidente della Compagnia: la nomina di Carbonato nel consiglio di vigilanza della banca. Una scelta di continuità e presa in ossequio ai desiderata del Lingotto

C’è il nome di Gianfranco Carbonato nel primo atto firmato da Sergio Chiamparino nella nuova veste di presidente della Compagnia di San Paolo. L’ex sindaco ha scelto infatti il numero uno dell’Unione Industriale di Torino per sostituire Gianluca Ferrero nel Consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo, dimessosi lo scorso 27 aprile in ottemperanza alle nuove normative sulle incompatibilità. Ferrero, noto commercialista torinese, figlio di Cesare, storico consulente di casa Agnelli, ha optato per restare nel consiglio di amministrazione della Banca del Piemonte.

Una nomina, quindi, nel solco della piena continuità e che rinnova gli equilibri di potere interni all’élite cittadina. Il patron di Prima Industrie è considerato un imprenditore di stretta osservanza Fiat e, com’è noto, Chiamparino non è propriamente insensibile alle indicazioni provenienti dal Lingotto. Chi ancora coltiva la residua speranza che l’avvento in corso Vittorio dell’ex inquilino di Palazzo civico possa rappresentare un elemento di rottura dei tradizionali assetti endogamici del ceto di potere subalpino non può che ricredersi. La presidenza Chiamparino ne sancisce l’ulteriore conferma e l’ennesimo suggello.