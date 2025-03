Esodati: Pd, Fornero disattende gli impegni

Questa mattina i parlamentari del Partito democratico Antonio Boccuzzi e Stefano Espositohanno incontrato i lavoratori esodati al presidio in Piazza Castello.



“Il Ministro Elsa Fornero ancora una volta disattende gli impegni ed abbozza una risposta sugli esodati priva della portata necessaria – scrivono in una nota i due deputati -. La platea dei 65.000, come da noi più volte ribadito, è assolutamente insufficiente e discriminante. E’ indispensabile trovare soluzioni per coloro che avrebbero raggiunto il requisito per accedere alla pensione e a fronte di questo hanno concordato l’esodo dalle proprie realtà lavorative. Registriamo con apprezzamento l’ammissione, seppur parziale di responsabilità rispetto alla disattenzione verso le fasce più deboli, ma non è con i mea culpa che si risolvono i problemi. Ci sembra peraltro singolare minimizzare, riducendo la questione all’impopolarità di cui ha parlato il Ministro. Non può essere questo il modo di porsi davanti alle problematiche dei lavoratori, misurando i provvedimenti che godono o meno di consenso attraverso l’applausometro che dà il senso della misura di ciò che è popolare o meno. Occorre maggiore conoscenza e coscienza diretta delle problematiche di un Paese reale che dovrebbe essere vissuto in maniera più coinvolta e meno ingessata in un nozionismo tecnico che si traduce poi in un’assenza pressoché totale di risposte vitali”.