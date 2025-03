Salone libro: grillini regalano ingressi vip

Per dire "no" agli "odiosi privilegi" della cultura il capogruppo nel consiglio regionale piemontese del Movimento 5 stelle, Davide Bono, non solo non si è presentato all'inaugurazione dell'evento, ma - tramite facebook- ha deciso di regalare i suoi due biglietti di "ingresso Vip" ai cittadini che per primi rispondevano al suo post. E così ha fatto. "Qui continuano ad arrivare biglietti di ingressi gratuiti a mostre, eventi - ha scritto sulla sua pagina Facebook - questa volta si tratta di due ingressi Vip per il salone del libro. I primi due che scriveranno qui sotto, potranno venire a ritirarli in via Alfieri 19 a Torino. Stiamo mandando una lettera all'Udp per toglierci definitivamente dal conteggio di questi odiosi privilegi". Davide Bono parteciperà al Salone del libro sabato, ma pagherà il biglietto come "i normali cittadini".