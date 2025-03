Juventus, perdita da 4,9 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., presieduto da Andrea Agnelli, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012. Dopo aver, in apertura, espresso le proprie felicitazioni per l'importante risultato sportivo ottenuto dalla prima squadra, che ha conquistato domenica scorsa lo scudetto. Tale apprezzamento è stato esteso a tutto il management, ai dipendenti e ai tecnici. La perdita del periodo 1° luglio-31 marzo 2012 è pari a euro 39,5 milioni ed evidenzia una variazione positiva di euro 3,9 milioni rispetto alla perdita di euro 43,4 milioni dell'analogo periodo dell'esercizio precedente. Il risultato beneficia, tra l'altro, dei ricavi generati dal nuovo stadio di proprietà. In particolare, il miglioramento deriva da maggiori ricavi da gare (euro +14,5 milioni), da maggiori ricavi da sponsorizzazioni (euro +5,5 milioni), da minori oneri della gestione calciatori (euro +8 milioni) e dall'assenza di oneri non ricorrenti (euro +7,4 milioni). Tali variazioni positive sono state parzialmente compensate da minori proventi da diritti televisivi e proventi media (euro -10,6 milioni), da maggiori costi del personale tesserato (euro -2,2 milioni), da maggiori costi per servizi esterni (euro -4,5 milioni), da maggiori ammortamenti diritti calciatori (euro -10,7 milioni), da maggiori ammortamenti su altre immobilizzazioni (euro -2,0 milioni, al netto dei rilasci di fondi) e da maggiori oneri finanziari (euro -2,5 milioni).

Prevedibile evoluzione della gestione. Per l'esercizio 2011/2012 è prevista una perdita significativa, peraltro inferiore a quella dell'esercizio precedente, in quanto esso è ancora negativamente influenzato dalla mancata partecipazione alla Uefa Champions League e dagli effetti economici derivanti dal processo di rinnovamento della rosa della prima squadra. Peraltro, i ricavi beneficeranno ulteriormente dell'apertura del nuovo stadio di proprietà della Società, nonché di un moderato incremento dei ricavi generati dalla vendita centralizzata dei diritti radiotelevisivi.