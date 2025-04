Cinema: Torino Festival, presi in giro da Roma

All'indomani della decisione del Festival di Roma di spostarsi dal 9 al 17 novembre, la direzione del Torino Film Festival, che aveva tentato a più riprese una mediazione che evitasse la minaccia di trovarsi l'evento capitolino troppo a ridosso, reagisce dicendo a chiare lettere di sentirsi presa in giro. E, per farsi capire meglio dal sinologo Marco Mueller, non manca di tradurre in cinese alcune considerazioni. "La vexata quaestio (in cinese, zhengzhi weijue de wenti) si e' chiusa: il festival del cinema di Roma si sposterà dalle tradizionali date di ottobre a novembre (apertura il 9, chiusura il 17), a soli sei giorni dall'inizio del Torino Film Festival (dal 23 novembre al 1 dicembre)", sottolineano il direttore Gianni Amelio e il vicedirettore Emanuela Martini. I quali ricostruiscono la storia di quello che vivono come un clamoroso sgarbo da parte della capitale e del nuovo direttore artistico del festival romano.

"Quando Roma a febbraio aveva ventilato lo slittamento in avanti delle date, il Torino Film Festival si era allarmato, i sindaci delle rispettive città si erano parlati e avevano convenuto di mantenere, almeno per il 2012, ''le bocce ferme''. E qui, al Torino Film Festival, abbiamo ufficializzato le date, aperto le iscrizioni, diramato gli inviti. Adesso, dopo due mesi di battibecchi e scontri tutti romani, di artata disponibilità e sotterranea noncuranza, si torna dritti indietro, al punto di partenza". "Dire che ci sentiamo presi in giro - scrivono Amelio e Martini - è un eufemismo, come dire che andremo alla guerra (con un budget di meno di 2 milioni di euro contro uno di circa 12 milioni di euro?). Diciamo solo che andiamo avanti, convinti che quello di Torino sia un festival per il quale vale la pena di lavorare, di scavare e di lottare, un festival che nel 2012 compie trent'anni e che, nel tempo, ha conservato un'identità unica nel panorama nazionale, con le sue scoperte, i suoi giovani, le sue retrospettive, i suoi autori eccentrici, le sue anteprime nazionali, europee, internazionali e, spesso, persino mondiali. Andiamo avanti, nelle date da tempo stabilite, perché sentiamo e abbiamo sempre sentito il calore del pubblico, degli autori e dei personaggi che si sono avvicendati in questa città e in questo festival. Se continuerete a farci sentire questo calore, sul web, sui giornali, sul nostro sito (www.torinofilmfest.org), nelle nostre sale quando sarà il momento, quello del 2012 sarà un bellissimo festival", concludono gli organizzatori.