“Nessun assessorato a chi lascia il partito”

Ghiglia, vice coordinatore del Pdl pone l'aut aut ai "progettisti" di Palazzo Lascaris: "Se non rientrano sono fuori da tutto". E ringrazia i due consiglieri che (per ora) restano coi lealisti

«E’ un atto ingiustificabile e intollerabile. Spero che si ravvedano». Inutile dire che l’accelerata repentina dei consiglieri di Progett’Azione, fuoriusciti dal Pdl per dare vita in Regione Piemonte a un gruppo autonomo, non è stata apprezzata dai vertici di corso Vittorio, quartier generale dei berluscones piemontesi. A parlare è il vicecoordinatore Agostino Ghiglia, ex An: «Questi consiglieri hanno assunto un impegno con gli elettori nel 2010, se si tratta di una forzatura per porre l’accento su alcuni temi politici e programmatici siamo pronti al dialogo, ma alla sola condizione che rientrino nel gruppo».

In altre parole: cellulari accesi e porte aperte «almeno per ora». Perché «di partito ce n’è solo uno con le sue maggioranze e le sue anime critiche, purché nell’ambito dello stesso perimetro». La rupture dei ribelli è stata considerata non solo inopportuna, ma soprattutto profondamente nociva a dieci giorni dai ballottaggi in cui sono impegnati due candidati sindaco azzurri nei capoluoghi di provincia di Asti e Alessandria. Per questo Ghiglia tiene a «ringraziare Fabrizio Comba e Rosa Anna Costa per una scelta responsabile per quanto sofferta». Poi i toni del diarca diventano perentori e al termine del colloquio con Lo Spiffero annuncia il suo diktat: «Se non rientreranno prenderemo dei provvedimenti disciplinari anche di espulsione perché non si può stare nel Pdl e rappresentare non si sa quali altre formazioni nelle istituzioni». E infine la chiosa: «Se poi si tratta solo di un modo per ottenere un posto in giunta dico subito che il Pdl non permetterà che nessuno fuori dal partito vada a fare l’assessore».