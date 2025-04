Al diavolo Cota: il Pd si dia una mossa

Di fronte al precipitare della crisi nella maggioranza regionale di centrodestra, il parlamentare Esposito suona la diana della riscossa e propone ai vertici del partito una grande mobilitazione

Nei giorni scorsi ha proposto un “patto col diavolo”, ricevendo in cambio, anche dal suo stesso partito, caterve di contumelie. Ora che Belzebù se non le pentole ha perlomeno iniziato a battere i coperchi, Stefano Esposito rilancia: «Il Pd deve giocare da protagonista in quella che con tutta evidenza è uno smottamento strutturale della casamatta berlusconiana. Si faccia qualunque accordo pur di mandare a casa Cota e la sua giunta». Non sfugge, al parlamentare democratico, che la crisi della maggioranza di centrodestra è più frutto delle pazzotiche lacerazioni interne alla coalizione che non il risultato dell’azione incalzante dell’opposizione. «Apprezzo lo sforzo mostrato in questi due anni dalla nostra rappresentanza consiliare per contrastare l’inanità del governo regionale, ma ora il precipitare degli eventi richiede uno scatto di inventiva e di mobilitazione politica. Non solo di aula». Per questo nella giornata di oggi invierà ai vertici regionali del partito la richiesta di promuovere tra la fine del mese e i primi di giugno una «grande manifestazione regionale, coinvolgendo le principali realtà economiche, sociali e culturali del Piemonte, per dare una spallata al peggior governo regionale dalla sua costituzione».

Per la verità, la posizione ufficiale del Pd, affidata a una nota del capogruppo Aldo Reschigna, a cui è stata apposta all’ultimo anche la firma del segretario Gianfranco Morgando (ieri irreperibile) è un tantino sibillina. Mentre si afferma – da “minimo sindacale” - «che il nostro impegno deve unirsi alla protesta di tutta la Comunità piemontese nei confronti di un governo regionale e di una maggioranza incapace di dedicare attenzione alla grave situazione economica e sociale della regione», il gruppo dirigente democrat avverte il bisogno di assicurare che mai farà da stampella. Insomma, sembra la classica excusatio non petita, perché stampella, la pattuglia piddina, lo è stata in diverse occasioni. Che sia possibile “mandare a casa Cota” non ci crede davvero nessuno: l’eventuale sfiducia comporterebbe la decadenza di tutto il Consiglio e non si è mai visto i tacchini correre verso il forno all’approssimarsi della festa del Ringraziamento. Simul stabunt simul cadent. Ma lo spazio per tornare a fare un po’ di politica questo, forse, c’è.