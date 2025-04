La grigliata si fa in pieno centro

Le zone auliche di Torino sono invase da bancarelle e stand enogastronomici. Il giro di vite annunciato dal Comune non è mai avvenuto. In questo weekend tocca a piazza Statuto

Mai più sagre strapaesane nel centro storico di Torino. Era questo l’impegno assunto all’inizio del suo mandato dall’assessore comunale al Commercio Giuliana Tedesco. Una decisione che aveva riscosso il plauso dei residenti delle zone periodicamente invase da bancarelle e tendopoli e persino le lodi della soprintendenza ai Beni architettonici e artistici, preoccupata dal progressiva deturpazione di vaste aree della città. Spesso, il lascito di queste iniziative, oltre al rumore e ai disagi nella viabilità, sono danni permanenti all’arredo urbano e al selciato. È un problema di decoro, ma anche di prevenzione dei danni.

A ben vedere, però, la stretta promessa dall’assessore non si è mai realizzata. Ogni fine settimana vie e piazze auliche si trasformano in uno stucchevole e pacchiano suk con merce di ogni genere: dall’artigianato etnico ai cibi più o meno biologici, da chincaglieria vintage alle salamelle.

In questi giorni è la volta di piazza Statuto. Nell’occasione della VI edizione di un appuntamento pomposamente battezzato “Meeting internazionale del commercio”, attorno al monumento al Frejus, è tutta una lunga teoria di bancarelle. Ieri, come riferisce un nostro lettore, «sembrava di essere a una sagra del fritto, con tanto di banchi con ombrelloni di diverse tinte che grigliavano carne e pesce e per concludere frittura di patatine e di bomboloni con tanto di musica e tavoli, senza contare che per quattro giorni si è privato di parcheggi l'intera piazza deviando lo star e i mezzi pubblici. Son ben accette le manifestazioni con un decoro degno della nostra città e soprattutto del centro dato che si prevede una grande affluenza di turisti per il Salone del libro, ma trasformare piazza Statuto in una sagra del carne e del pesce è un’aberrazione». Concordiamo.