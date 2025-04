Monge presidente Cassa edile Cuneo

Filippo Monge, 43 anni, saviglianese, presidente di Ance Cuneo e vice presidente di Confindustria Cuneo, è il nuovo presidente della Cassa Edile di Cuneo, ente bilaterale di assistenza e mutualità dell’intero comparto edile (circa 1.700 imprese).



Lo ha designato, all’unanimità, il consiglio direttivo dei costruttori edili cuneesi riunitosi martedì scorso ad Alba per l’approvazione del bilancio e per l’analisi dei problemi che stanno gravando la categoria.

“La mia sarà una presidenza ad interim - ha dichiarato il neo presidente della Cassa Edile di Cuneo, Filippo Monge -, in attesa di definire, con i miei colleghi, una nuovo indirizzo di governance in grado di interpretare al meglio le esigenze di un settore ormai stremato da una crisi che sembra interminabile. Ringrazio il mio predecessore Matteo Quaglia per il lavoro svolto e per il costante impegno dimostrato”.