Grillo diserta il Salone del libro

“Viste le numerose richieste giunte in questi giorni al nostro Ufficio Stampa ed a me direttamente, ritengo di fare cosa utile nel ribadire che Beppe Grillo non sarà presente al Salone del Libro di Torino”.Lo comunica il capogruppo del MoVimento Cinque stelle della Regione Piemonte Davide Bono. “La decisione era stata comunicata il 27 aprile, quando ad un invito non ufficiale erano seguiti una serie di distinguo e di prese di posizione che - per citare le sue parole - lo avevano fatto sentire un ospite indesiderato”.