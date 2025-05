Imprenditore oppresso dalle tasse tenta suicidio

Oppresso dalle tasse, un imprenditore di 73 anni di Torino ha cercato di togliersi la vita stamattina, sparandosi un colpo di pistola alla testa nel suo ufficio. Mario Trombone è ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cto del capoluogo piemontese ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. In un biglietto lasciato ai familiari, l’imprenditore ha scritto di volersi suicidare perché non sapeva più come mandare avanti la sua azienda di facchinaggio così com'era “oppresso dalle tasse”.