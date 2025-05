Sul tavolo di Alfano la faida piemontese

Ghiglia minaccia provvedimenti disciplinari per i cinque scissionisti di Palazzo Lascaris, ma la decisione spetta ai probiviri nazionali. Un organo del quale fa parte la dissidente Armosino

Lo spauracchio delle epurazioni, paventato ieri dal diarca regionale del Pdl Agostino Ghiglia nei confronti dei cinque scissionisti di Progett’Azione (Angelo Burzi, Roberto Tentoni, Gian Luca Vignale, Rosanna Valle e Roberto Boniperti), che hanno abbandonato il gruppo berlusconiano in Consiglio regionale, rischia di essere a tutti gli effetti una pallottola spuntata per i vertici di corso Vittorio.

Secondo lo statuto del Pdl, infatti, non spetterebbe a loro decidere provvedimenti disciplinari, men che meno eventuali espulsioni a livello di parlamentari e consiglieri regionali. Secondo il regolamento interno al partito, infatti, sono solo i probiviri nazionali a poter prendere punizioni nei confronti di parlamentari e consiglieri regionali. Organo, del quale, peraltro, fa parte proprio Maria Teresa Armosino, parlamentare e presidente della Provincia di Asti, leader piamontese di Progett’Azione e tra le animatrici della rottura decisa ieri a Palazzo Lascaris e comunicata in apertura di seduta dal neo capogruppo Burzi. Non è tutto: , infatti, sono stati proprio i cinque, con una lettera indirizzata al leader nazionale Angelino Alfano a comunicare i loro intenti, assicurando contestualmente assoluta lealtà al Pdl. Che questo possa metterli in qualche modo al riparo da eventuali provvedimenti non è affatto sicuro. Di certo, a questo punto, sarà indispensabile un passaggio politico nel quale si affrontino i temi proposti da Progett’Azione per tentare una ricomposizione della frattura o sancire la definitiva rottura.