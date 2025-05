Province: Saitta, non siamo conservatori né interessati a difendere tutto a ogni costo

"Non siamo conservatori. Sappiamo che un ente intermedio come la Provincia esiste in tutta Europa e non mi interessa la difesa di tutto a qualunque costo". Così il presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta, in marito alle dichiarazioni del presidente dell'Upi, Giuseppe Castiglione sulla necessità di riforma delle Province e non la loro abolizione.

"Segnalo - prosegue Saitta - che in Piemonte i presidenti delle province hanno deciso in modo autonomo di ridurre il numero da otto a quattro. Occorre ritornare al numero originario delle Province: è sufficiente annullare le leggi istitutive. E occorre - osserva ancora contemporaneamente ridurre il numero degli uffici periferici dello Stato: sono sufficienti dei decreti, così come occorre cancellare i tantissimi enti, società, consorzi, agenzie che nel tempo sono nati più per soddisfare necessità di accrescimento del consenso dei partiti: sono sufficienti leggi regionali e leggi ordinarie statali".