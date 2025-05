Crollano le vendite di libri. Allarme dal Salone di Torino

Mentre a Torino il libro si celebra con lo storico Salone, i dati di vendite dei volume parlano di una crisi profonda del settore. Nei primi tre mesi del 2012 si è registrato un calo del 12% rispetto a un anno prima. Questo dopo la chiusura negativa del 2011 a -3,5%. I numeri arrivano dall'indagine Nielsen BookScan presentata oggi proprio al Salone del Libro nell'ambito del Convegno dell'Associazione Italiana Editori "La tempesta perfetta. Editori e canali di vendita di fronte a riduzione dei consumi e cambiamenti tecnologici".



C'è comunque da sottolineare che il mondo del libro continua a risentire meno della crisi rispetto agli altri consumi e che anche nei mercati degli altri paesi sono calate nel 2011 le vendite dei libri: in Spagna si registra un -3,9% e nel Regno Unito un - 7,2%. Ed è cambiato l'uso dei canali di vendita che vede l'online al 7,2%. Nel 2011 il primo canale di vendita è stata la libreria di catena (per il 40,3%), poi la libreria indipendente (il 36,9%) e la grande distribuzione (15,6%). L'anno scorso si è salvata solo l'editoria per ragazzi che ha chiuso con un +2,8% ma nel 2012, per la prima volta ha risentito del trend negativo anche il settore ragazzi (-8,5%).



Non è servito neanche lo sforzo competitivo degli editori che ha portato a una diminuzione (tra ottobre 2011 e febbraio 2012) del prezzo medio di vendita dei libri attorno al 7%. «Nella tempesta perfetta - ha sottolineato Massimo Turchetta, direttore generale Libri Trade Rcs - ci sono diverse componenti. È finito il vecchio modo di lavorare degli editori. O si diventa bravissimi o fra due o tre anni si è fuori dal mercato».