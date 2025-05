Crisi: Fassino, crea precarietà esistenziale e solitudine

''La crisi mette in discussione le certezze della vita, creando inquietudine e precarietà esistenziale''. Lo ha detto il sindaco di Torino, Piero Fassino, intervenendo a un incontro al Salone del Libro in merito alla notizia dell'imprenditore che ha tentato il suicidio. ''Queste condizioni mettono in evidenza due aspetti, la chiusura verso l'esterno e la solitudine - ha aggiunto - Bisogna ritrovare la speranza attraverso la ricostruzione di legami comunitari''.