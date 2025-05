Italia Futura: Via in Piemonte. ''Regione merita di meglio e di più''

(Asca) - ''Il nostro obiettivo e' concorrere a costruire un fronte liberale e democratico in vista delle prossime elezioni politiche, ponendoci come sintesi fra buona politica e società civile''. Lo ha detto questa mattina Mariano Rabino, Direttore e responsabile dello sviluppo associativo di Italia Futura Piemonte, presentando la sezione regionale dell'associazione fondata da Luca Cordero di Montezemolo.



L'associazione, nata per promuovere il dibattito civile e politico sul futuro del paese, conta oggi 40 mila associati sul territorio nazionale, di cui 3000 in Piemonte. ''Nei prossimi due mesi - ha aggiunto Rabino - contiamo di lavorare sul territorio con l'apertura di 50 associazioni locali nei centri con più di 15mila abitanti, 25 nella provincia di Torino e gli altri nel resto della regione. Vogliamo così costruire un luogo di dibattito, aperto al dialogo e al confronto con la cittadinanza''. ''Assistiamo oggi a una crisi del bipolarismo ''muscolare'', in cui il ''con chi stai'' viene prima del ''chi sei'' - ha sottolineato Gianluca Susta, europarlamentare e fondatore di Italia Futura Piemonte - E' necessario andare oltre questa destra, che ha prodotto uno sconquasso morale, materiale e valoriale, e questa sinistra, non in grado di affrontare le sfide del Terzo millennio. Vogliamo pertanto inserirci in questo scenario, interpretando il sentimento diffuso di disagio e di paura e indirizzando in senso positivo la protesta, per ridare alla politica la 'P' maiuscola''.



Quanto alla politica locale Rabino ha sottolineato che Italia Futura si rivolge alla cittadinanza e non ai partiti ma che ormai non esiste più un governo della Regione adeguato alla condizione attuale di crisi: ''I piemontesi si meriterebbero qualcosa di meglio e di più''.