Pdl al caffè

Dicono che… come in ogni divorzio, siano partite le ritorsioni nei confronti dei 5 scissionisti del Pdl piemontese. Per precisa disposizione del capogruppo Luca Pedrale, infatti, negli ultimi giorni di convivenza non verrà più servito loro il caffè, né potranno usufruire dei servizi comuni di segreteria. E gli impiegati li guardano pure in cagnesco dopo essere stati avvertiti dal partito che, con la riduzione del numero di consiglieri, alcuni potrebbero perdere il posto.