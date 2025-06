Salone libro: Ornaghi, importante se superasse Buchmesse di Francoforte

"Sarebbe importante se in un arco temporale non secolare si potesse superare la Buchmesse di Francoforte". Parla del Salone Internazionale del libro di Torino Lorenzo Ornaghi, ministro dei Beni Culturali, che oggi ha visitato la kermesse del libro al Lingotto. Il ministro ha girato per gli stand della manifestazione accompagnato dal sindaco, Piero Fassino, insieme all'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Michele Coppola e al presidente del Salone, Rolando Picchioni. "Il Salone del Libro di Torino è un evento importante per la cultura italiana cresce anno dopo anno. Sta crescendo - ha sottolineato il ministro - non solo lo spazio dei piccoli editori, ma anche il rapporto internazionale".