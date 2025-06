Caccia: Piemonte, Regione pagherà i costi già sostenuti da Comuni

I Comuni piemontesi non devono avere timori per la copertura delle spese finora sostenute per le operazioni burocratiche inerenti il referendum sulla caccia, che non avrà più luogo a seguito del decreto emanato ieri dal presidente Roberto Cota: saranno tutte a carico della Regione. Lo precisa una nota della Giunta Regionale. L'11 aprile scorso la Giunta regionale aveva approvato, su iniziativa dell'assessore agli Enti locali, Elena Maccanti, una delibera che affidava alla Regione l'assunzione diretta della responsabilità gestionale e dei costi della consultazione, spiega la nota - le modalità per la presentazione delle richieste di rimborso erano state precisate in una circolare del 12 aprile indirizzata ai prefetti ed ai sindaci del Piemonte .Nei prossimi giorni sarà predisposta e quindi approvata dalla Giunta regionale una delibera che dettaglierà la procedura per la rendicontazione delle spese e la successiva restituzione ai Comuni.