Tav: Profumo, a Susa verifiche in corso, scuola sia luogo di confronto

La fase di ispezione nell'Itis di Susa dove è stato annullato il dibattito con Mario Virano sulla Tav "non è ancora conclusa. Il dirigente regionale De Sanctis sta facendo un'analisi di cosa è successo ascoltando il dirigente scolastico, i docenti e gli studenti. Credo che molto velocemente avremo i risultati dell’indagine dopodiché, se sarà necessario, prenderemo i provvedimenti del caso". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, a margine del convegno ''Concentriamo le energie" sulle energie green organizzato dal Pd a Torino. "Credo in una scuola aperta - ha aggiunto - la scuola e' il luogo dove più di ogni altro ci deve essere la possibilità di contraddittorio sulle idee. Tutte le occasioni in cui c’è la possibilità di portare idee nella scuola - ha concluso il ministro - sono benvenute".