Salone libro: ministro Fornero in visita privata tra autografi e fotografie

Il ministro del Lavoro Elsa Fornero, è tornata questa mattina in forma privata al Salone del libro che aveva inaugurato giovedì scorso dove tra l'altro ha assistito a un dibattito a cui era presente la collega di governo, il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri. Al termine dell'incontro numerosi giovani hanno avvicinato il ministro del Lavoro qualcuno per una veloce stretta di mano, qualcuno per una foto ricordo, qualcun altro per chiedere un autografo. E così un ragazzino 14enne, Edoardo, originario dell'Aquila che frequenta la quarta ginnasio a Genova e per tre giorni è in visita nel capoluogo piemontese con la famiglia, con tanto di blocchetto alla mano l'ha avvicinata per chiedere una dedica. Una richiesta che il ministro ha soddisfatto scrivendogli: "A Edoardo con molta simpatia e tantissimi auguri". "E' stata un'emozione, mi sono sentito onorato" ha commentato subito dopo il ragazzino, che era con la mamma e che ha poi raccontato di avere già raccolto diversi autografi di personaggi famosi fra cui quelli di Giancarlo Caselli e Piero Grasso.