Mafia: Cancellieri, a giorni modifica nelle norme su appalti

(ASCA) Il governo definirà nei prossimi giorni un provvedimento per la riforma degli appalti per evitare le infiltrazioni mafiose. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri rispondendo a una sollecitazione di Alfredo Morvillo, magistrato e fratello della moglie di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, in un incontro promosso a vent'anni dalla strage di Capaci e che ha visto in platea la partecipazione a titolo personale anche del ministro del Lavoro Elsa Fornero. ''Abbiamo degli strumenti che stiamo affinando - ha detto Cancellieri - e che produrranno risultati ancora più efficaci''. Il ministro ha sottolineato la necessità di colpire la mafia non solo sotto il profilo militare che ha registrato grandi successi e ha tolto al crimine il volto che aveva ancora vent'anni fa in Sicilia, ma sotto l'aspetto economico che ha consentito alla Mafia di varcare i confini regionali e anche quelli nazionali: ''Quello che vive ed è cresciuto come una piovra - ha detto Cancellieri - è l'economia della mafia . La mafia ha cambiato pelle ed è diventata una grande holding che gestisce un potere enorme, lì bisogna fare ancora di più quello che si fa''. ''Pensiamo agli appalti - ha detto il ministro - abbiamo leggi interessanti e iniziative valide, ma credo che sul tema degli appalti dobbiamo fare di più. Tant'è vero che abbiamo disposto con il ministro della giustizia Paola Severino delle norme che consentiranno un'anticipazione del codice antimafia proprio sugli appalti forti dell'esperienza maturata all'Aquila e a Torino sulla Tav.



Perché - ha sottolineato ancora - lì vanno colpiti i mafiosi, nella loro ricchezza: è ciò che fa più male, e su questo abbiamo strumenti che stiamo affinando''. Anche i riferimento ai beni confiscati e alla loro restituzione alla società: ''dobbiamo fare delle modifiche - ha detto Cancellieri - perché' le norme sono validissime ma sono forse adeguate a concetti passati. Dobbiamo restituire alla società ciò che è stato tolto alla società, ma dobbiamo farlo presto per dimostrare che lo stato c’è''. ''Da parte del governo - ha assicurato - c’è un impegno totale per combattere una battaglia a 360 gradi''. Durante il confronto con il ministro Morvillo ha posto l'accento sulla necessità di modificare l'arti. 416 ter sul voto si scambio, la cui fattispecie prevede l'erogazione di denaro. ''Nelle indagini - ha detto Morvillo - non emerge la compravendita.



Il mafioso non ha bisogno di soldi per comprare i voti, il vero mafioso i voti li compra con la sua personalità, il suo prestigio e la sua autorevolezza.



Questa e' una norma che richiede una modifica seria e occorre aggiungere al denaro altre utilità''. Morvillo ha ricordato che ''nel nostro ordinamento giuridico esiste già qualcosa che possiamo definire un'etica antimafia, la legge in materia di scioglimento dei consigli comunali'', e ha fatto un appello al governo: ''se non ci date aiuto voi, se non viene impedito giuridicamente a certe persone di accedere al potere noi resteremo fermi a dei successi nel momento militare''.