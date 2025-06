Cancellieri e Fornero, star al Salone del Libro

I ministri dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, e del Lavoro, Elsa Fornero, stamattina al Salone del Libro, una per partecipare ad un dibattito per i 20 anni della morte di Falcone, l'altra in forma privata. Cancellieri e' intervenuta su tanti temi importanti, non ultimo quello del pericolo terrorista. A fermare la Fornero che passeggiava tra gli stand molti ragazzi che si facevano firmare autografi. Al salone anche il ministro per la Cultura, Ornaghi che ha annunciato misure per mercato editoriale.