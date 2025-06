Governo: Crosetto (Pdl), dopo riforma elettorale vada a casa

"Dopo la modifica della legge elettorale, il Governo Monti vada a casa". Lo ha detto il parlamentare del Pdl, Guido Crosetto, intervenendo al convegno 'L'Italia che verrà', organizzato dal Coordinamento cittadino del Popolo della Libertà e dal gruppo Pdl in Comune. "Non credo a un governo di tecnocrati e per questo ho sempre negato la fiducia al governo Monti, scelto non dagli italiani e imposto per ragioni legate alla finanza globale, costringendoci in pratica a una cessione di sovranità". "Penso che l’integrità economica e, forse, politica dell'Europa sia legata all'introduzione degli Eurobond in modo da eliminare le differenze tra gli interessi sui debiti dei singoli stati", ha proseguito Crosetto che poi in tema locale ha sottolineato: "in Piemonte bisogna lavorare a favore delle imprese, garantendo agli imprenditori il credito di cui hanno bisogno per investire sul futuro, coinvolgendo le Fondazioni bancarie piemontesi, tradizionalmente molto forti".