Pdl: Ghiglia, referendum tra iscritti per raccogliere nuove idee

Un referendum tra gli iscritti del Pdl per raccogliere suggerimenti e proposte. E' l'idea lanciata dal vice coordinatore piemontese del Pdl, Agostino Ghiglia, intervenuto al convegno “L'Italia che verrà”, organizzato dal Coordinamento cittadino del Popolo della Libertà e dal Gruppo Pdl in Comune. "Le ricette per uscire dall'attuale situazione di crisi passano attraverso alcuni momenti importanti di democrazia, in antitesi all'attuale ondata demagogica - ha detto Ghiglia - per questo ritengo necessario un referendum tra gli iscritti per raccogliere nuove idee e suscitare l'interesse del territorio. In secondo luogo penso a una modifica dell'attuale legge elettorale, restituendo ai cittadini la scelta di chi mandare in Parlamento", ha concluso Ghiglia.