Bersani soccorre Garelli (e il Pd)

Il leader democratico accorre in aiuto del candidato sindaco di Cuneo, per tentare di ribaltare il risultato e risollevare il partito. Ma potrebbe rivelarsi un boomerang: per entrambi

SINISTRA Gigi Garelli e Pier Luigi Bersani

Dopo il fugace incontro a Caselle, in compagnia degli altri candidati sindaco della coalizione, in trasferta nella cittadina dell’hinterland torinese alla vigilia dalle urne per ricevere la benedizione del leader democratico, Gigi Garelli si prepara ad accogliere, domani pomeriggio, Pier Luigi Bersani in missione nella capitale della Granda. Con il segretario Pd al fianco, l’aspirante primo cittadino di Cuneo, vincitore delle contrastate primarie, farà una passeggiata sotto i portici del centro in cerca di consensi in vista del rush finale ma principalmente per suonare la chiamata alle armi del popolo (e del gruppo dirigente) del centrosinistra. Il Pd della Granda attraversa un momentaccio: la diaspora capitanata dal sindaco uscente Alberto Valmaggia si è rivelata assai più marcata del temuto, soprattutto sul piano elettorale. Il partito è sceso ai minimi storici, crollando in soli due anni dal 25,6% delle regionali al 9,3% incassato la settimana scorsa, e il suo candidato è stato superato proprio dall’outsider lanciato nella competizione dagli scissionisti. I numeri sono crudeli: Federico Borgna 36, 16%, Garelli 30,66%, uno scarto di oltre 1500 voti. E Cuneo assurge allora a caso nazionale non tanto per la presenza dell’ennesimo candidato “foresto” sostenuto dal Pd (vicino all’area più radicale della coalizione), quanto piuttosto per il tratto epifanico che configura il rassemblement moderato-riformista che potrebbe conquistare la guida del Comune. Al punto che più d’uno, in città, teme che il sostegno di Bersani possa alla fine rivelarsi un boomerang: per entrambi.

Nella settimana di fuoco che porterà i due contendenti al ballottaggio del 20 e 21 maggio prossimi, va segnalato il confronto in programma martedì in Confindustria promosso dai costruttori dell’Ance. Al centro del faccia a faccia i principali temi legati futuro del capoluogo: dal piano di sviluppo urbanistico ai programmi di opere pubbliche, dal marketing territoriale alle infrastrutture. Un appuntamento che rischia di rivelarsi particolarmente insidioso per il candidato del centrosinistra, viste le sue note contrarietà al lotto 1.6 meglio conosciuto come “Tangenziale di Cuneo” (posizioni appena mitigate, anzi opportunisticamente occultate in campagna elettorale).